بالبورنص.. هنا الزاهد في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة مرتدية "البورنص"، داخل أحد الفنادق، وبدت بتسريحة شعر بسيطة أضفت على إطلالتها لمسة من الأناقة والراحة.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بجمالها الطبيعي وظهورها العفوي.

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة فيلم ريستارت إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.

قصة فيلم ريستارت

وبين الكوميديا والرومانسية، يتناول “ريستارت” قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة، خصوصًا مع مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف.

تعاون تامر حسني مع هنا الزاهد

ويسجل “ريستارت” التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما “بحبك” عام 2022، والذي كان من تأليف وإخراج تامر، وحقق وقتها ردود فعل إيجابية من الجمهور. كما تواصل المخرجة سارة وفيق تعاونها مع تامر بعد نجاح فيلمي “مش أنا” (2021) و”تاج”، واللذان جمعا نخبة من نجوم السينما المصري.