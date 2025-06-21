العصابة.. هنا الزاهد تروج لعمل جديد برفقة كرارة ومصطفى غريب

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا بصحبة الفنان أمير كرارة ومصطفى غريب في ترويج لعمل جديد يجمعهم، وكتبت: “العصابة”.

ستوري هنا الزاهد

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.

قصة فيلم ريستارت

وبين الكوميديا والرومانسية، يتناول “ريستارت” قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة، خصوصًا مع مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف.

تعاون تامر حسني مع هنا الزاهد

ويسجل “ريستارت” التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما “بحبك” عام 2022، والذي كان من تأليف وإخراج تامر، وحقق وقتها ردود فعل إيجابية من الجمهور. كما تواصل المخرجة سارة وفيق تعاونها مع تامر بعد نجاح فيلمي “مش أنا” (2021) و”تاج”، واللذان جمعا نخبة من نجوم السينما المصرية.