لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ‘نستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت هنا الزاهد، مرتدية جيب قصير باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت قصير أيضا بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد