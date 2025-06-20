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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
نهى هجرس

نشرت الفنانة رنا سماحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال رفقة ابنها.

وظهرت رنا سماحة، مرتدين جمبسوت لافت باللون الأزرق، وجاء الجمبسوت بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا سماحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رنا سماحة

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