تخلص من الإحراج .. أطعمة ومشروبات تعالج فرط التعرق

يعاني بعض الاشخاص من فرط التعرق سواء خلال النوم فى الليل أو فى ساعات النهار مما يعرضهم لمواقف محرجة بشكل متكرر.

نعرض لكم أهم الأطعمة تساعد في علاج فرط التعرق وفقا لما hyperhidrosiscumc.



الخل وخل التفاح لعلاج فرط التعرق

يُوفر كلٌّ من الخل وخل التفاح مجموعةً واسعةً من الفوائد الصحية، بما في ذلك غلق المسام للمساعدة في علاج التعرق المفرط عند وضعه على الجلد كما أنه يُساعد على إزالة البكتيريا الموجودة عادةً في العرق وإحدى طرق استخدام هذا الطعام لعلاج فرط التعرق هي شرب "كوكتيل الخل".

ومن أمثلة "كوكتيل الخل" المُفيد خلط ملعقتين صغيرتين من الخل وملعقة صغيرة من خل التفاح. شرب هذا المزيج قبل كل وجبة، أو على الأقل ليلًا، يُحدث فرقًا كبيرًا و يُمكن وضع الخل مباشرةً على الجلد.



نشا الذرة وصودا الخبز لعلاج فرط التعرق



نشا الذرة وصودا الخبز كلاهما ماصَّان للماء كما تُكافح صودا الخبز البكتيريا الموجودة عادةً في العرق، ولذلك تُستخدم بكثرة كمكوّن في مزيلات العرق، وتُعتبر من أفضل مزيلات العرق الطبيعية ويمكن استخدامهما بوضع مزيج منهما على مناطق التعرق بكثرة. اترك المزيج لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفه.



الشاي الأخضر والأسود لعلاج فرط التعرق



يُعدّ الشاي من الأطعمة الرائعة التي تُساعد في مكافحة فرط التعرق. يحتوي الشاي الأخضر تحديدًا على المغنيسيوم وفيتامين ب، وهما مادتان مُهدئتان تُقلّصان الغدد العرقية و يُمكن أن تُساعد فوائد الشاي الأخضر والأسود في علاج فرط التعرق الطبيعي، بالإضافة إلى أي تعرق إضافي قد تُعاني منه بسبب التوتر.



عصير الطماطم لعلاج فرط التعرق



قد يبدو عصير الطماطم طعامًا غير مناسب لفرط التعرق، ولكنه يساعد على تقليص مسامك، مما يُساعد بشكل كبير في علاج التعرق المفرط والمزمن ويمكنك الاستفادة من فوائد الطماطم بشرب كوب من عصير الطماطم يوميًا، أو اتباع نظام غذائي غني بالطماطم، أو حتى وضع عصير الطماطم على مناطق التعرق وتركه لبضع دقائق قبل مسحه.



البطاطس والبوتاسيوم



من المعروف أن تناول الكثير من الصوديوم يؤدي إلى احتباس المزيد من الماء في الجسم وتمتلك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس، تأثير معاكس، إذ تساعد على طرد الماء من الجسم ويمكنك حتى فرك شريحة بطاطس على مناطق التعرق بكثرة لتجربة تجفيف فوري.

