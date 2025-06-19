طريقة عمل طاجن خضار بالبشاميل في الفرن

يمكن تقديم طاجن خضار بالبشاميل على مائدة السفرة فى يوم الجمعة حيث يجتمع كل أفراد الأسرة والعائلة.

يعد طاجن الـ خضار بالبشاميل أنه من الأكلات المميزة التى تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية والتنوع وكسر روتين الأطباق التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن خضار بالبشاميل من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير خضار بالبشاميل

بسلة مسلوقة

جزر مكعبات مسلوقة

فاصوليا خضراء مسلوقة

ثوم

لبن

دقيق

ملح

فلفل أسود

زيت

بقدونس

كزبرة جافة

قشطة

طريقة عمل طاجن خضار بالبشاميل

في طاسة على النار بها القليل من الزيت أو السمنة شوحى الثوم قليلا مع رشة ملح ثم أضيفي الدقيق وقلبيهم جيدا.



أضيفي اللبن والقشطة على الخليط وقلبي كل المكونات جيدا حتى الغليان وعندما يغلظ القوام شوحي البسلة والجزر والفاصوليا.



ضعي القليل من الملح والفلفل الأسود والبقدونس والكزبرة الجافة وقلبي كل الخليط وضعيه في طاجن أو صينية بايركس وضعي خليط البشاميل على الوجه.

ادخلى طاجن الـ خضار بالبشاميل في الفرن حتى النضج واحمرار الوجه ويقدم ساخنا.