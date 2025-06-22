قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: أمريكا استخدمت 6 قاذفات "بي-2" لقصف منشأة فوردو النووية بـ12 قنبلة خارقة
تقارير : أمريكا قصفت منشأة "فوردو" النووية الإيرانية بـ30 طن متفجرات
شاومينج لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل.. والتعليم تحذر
بدء امتحان اللغة العربية بلجان الثانوية العامة 2025
بعد ارتفاعه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو
هل ترك سجود السهو في الصلاة يُبطلها ؟.. الإفتاء تجيب
تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحانات اللغة العربية
آثار دمار واسع في حيفا جراء الصواريخ الإيرانية
تعليمات عاجلة للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بعدم التأخر في توزيع الأسئلة
وسط إجراءات مشددة.. توافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية لأداء امتحان اللغة العربية
بسبب حرب إيران.. هيئة الرقابة النووية تنظم ندوة للمواطنين حول النشاط الإشعاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حاتم وهنا الزاهد في فيديو طريف على مشهد من فيلم صباحو كده

احمد حاتم وهنا الزاهد
احمد حاتم وهنا الزاهد
يمنى عبد الظاهر

تصدر الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو طريف عبر حساباتهما الرسمية، جسّدا خلاله مشهدًا كوميديًا شهيرًا من فيلم “صباحو كدب” للفنان أحمد آدم.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهي تقول لحاتم: “إنت يا عمو ما بتشوفشي؟”، ليرد عليها بطريقة ساخرة: “لأ”، فتسأله: طب دول كام؟"، ليجيبها: “لأ اسألي أمك بقى”.

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، حيث أعرب المتابعون عن إعجابهم الشديد بخفة ظل النجمين، وأشادوا بالكيمياء بينهما، مؤكدين أن ظهورهما معًا دائمًا ما يضفي أجواءً مرحة وعفوية.

أبطال فيلم ريستارت 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.

قصة فيلم ريستارت

وبين الكوميديا والرومانسية، يتناول “ريستارت” قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة، خصوصًا مع مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف.

تعاون تامر حسني مع هنا الزاهد

ويسجل “ريستارت” التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما “بحبك” عام 2022، والذي كان من تأليف وإخراج تامر، وحقق وقتها ردود فعل إيجابية من الجمهور. كما تواصل المخرجة سارة وفيق تعاونها مع تامر بعد نجاح فيلمي “مش أنا” (2021) و”تاج”، واللذان جمعا نخبة من نجوم السينما المصرية.

الفنان أحمد حاتم فيديو طريف من فيلم “صباحو كدب للفنان أحمد آدم فيلم ريستارت باسم سمرة محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

البلوجر لولا فاني

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على لصوص سرقوا ماتور مياه من عقار بالمرج

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياته بـ"قرص الموت" في سوهاج

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

بالصور

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

فيديو

شجون الهاجري في الحبس

كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد