أحمد حاتم وهنا الزاهد في فيديو طريف على مشهد من فيلم صباحو كده

تصدر الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو طريف عبر حساباتهما الرسمية، جسّدا خلاله مشهدًا كوميديًا شهيرًا من فيلم “صباحو كدب” للفنان أحمد آدم.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهي تقول لحاتم: “إنت يا عمو ما بتشوفشي؟”، ليرد عليها بطريقة ساخرة: “لأ”، فتسأله: طب دول كام؟"، ليجيبها: “لأ اسألي أمك بقى”.

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، حيث أعرب المتابعون عن إعجابهم الشديد بخفة ظل النجمين، وأشادوا بالكيمياء بينهما، مؤكدين أن ظهورهما معًا دائمًا ما يضفي أجواءً مرحة وعفوية.

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.

قصة فيلم ريستارت

وبين الكوميديا والرومانسية، يتناول “ريستارت” قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة، خصوصًا مع مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف.

تعاون تامر حسني مع هنا الزاهد

ويسجل “ريستارت” التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما “بحبك” عام 2022، والذي كان من تأليف وإخراج تامر، وحقق وقتها ردود فعل إيجابية من الجمهور. كما تواصل المخرجة سارة وفيق تعاونها مع تامر بعد نجاح فيلمي “مش أنا” (2021) و”تاج”، واللذان جمعا نخبة من نجوم السينما المصرية.