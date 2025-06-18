كاجوال لافت.. هنا الزاهد تتألق رفقة أمير كرارة

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة الفنان أمير كرارة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه تيشيرت باللون الاحمر، ونسقت معه قميص جينز باللون الأزرق الغامق ليكشف عن جمالها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد رفقة الفنان أمير كرارة