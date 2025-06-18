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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان صيفي .. ملك قورة تخطف الأنظار عبر إنستجرام بأحدث جلسة تصوير

ملك قورة
ملك قورة
نهى هجرس

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت ملك قورة، مرتديه فستانا طويلا باللون الأخضر، وجاء الفستان بتصميم جذاب بفتحة من الجانبين ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ملك قورة، أن تترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ملك قورة ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك قورة 

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