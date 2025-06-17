طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته على “فيسبوك”، وصفة عمل الكوارع بطريقة سهلة.

المكونات:

2 كوارع (مغسولة ومقطعة)

2 بصلة كبيرة (مفرومة)

4 فصوص ثوم (مهروس)

2 ورق لورا

4 حبات قرنفل

1 عود قرفة

5 (حبّهان)

ملح وفلفل أسود

عصير ليمونة أو خل

ماء للسلق

قطعة زنجبيل صغيرة

حبهان مطحون

ملعقة سمنة

طريقة التحضير:

1. تنظيف الكوارع:

اغسلي الكوارع جيداً بالماء الساخن والخل أو عصير الليمون.

يمكن كشطها بسكين لإزالة أي شوائب أو شعر متبقٍ.

2. السلق:

في قدر كبير، اغلي كمية من الماء.

أضيفي الكوارع المغسولة واتركيها تغلي 5 دقائق، ثم تخلصي من الماء (لسحب الزفارة).

اغسلي الكوارع مرة أخرى.

3. الطهي:

في قدر نظيف، ضعي الكوارع وأضيفي البصل، الثوم، ورق اللورا، الحبهان، القرفة، القرنفل، الزنجبيل.

أضيفي الماء حتى يغمر الكوارع تماماً.

اتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه يطبخ لمدة 3 إلى 4 ساعات، أو حتى تنضج الكوارع وتصبح طرية (يمكن استخدام قدر ضغط لتسريع العملية).



