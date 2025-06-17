طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته على “فيسبوك”، وصفة عمل الكوارع بطريقة سهلة.
المكونات:
2 كوارع (مغسولة ومقطعة)
2 بصلة كبيرة (مفرومة)
4 فصوص ثوم (مهروس)
2 ورق لورا
4 حبات قرنفل
1 عود قرفة
5 (حبّهان)
ملح وفلفل أسود
عصير ليمونة أو خل
ماء للسلق
قطعة زنجبيل صغيرة
حبهان مطحون
ملعقة سمنة
طريقة التحضير:
1. تنظيف الكوارع:
اغسلي الكوارع جيداً بالماء الساخن والخل أو عصير الليمون.
يمكن كشطها بسكين لإزالة أي شوائب أو شعر متبقٍ.
2. السلق:
في قدر كبير، اغلي كمية من الماء.
أضيفي الكوارع المغسولة واتركيها تغلي 5 دقائق، ثم تخلصي من الماء (لسحب الزفارة).
اغسلي الكوارع مرة أخرى.
3. الطهي:
في قدر نظيف، ضعي الكوارع وأضيفي البصل، الثوم، ورق اللورا، الحبهان، القرفة، القرنفل، الزنجبيل.
أضيفي الماء حتى يغمر الكوارع تماماً.
اتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه يطبخ لمدة 3 إلى 4 ساعات، أو حتى تنضج الكوارع وتصبح طرية (يمكن استخدام قدر ضغط لتسريع العملية).