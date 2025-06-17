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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها
طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته على “فيسبوك”، وصفة عمل الكوارع بطريقة سهلة.

المكونات:

2 كوارع (مغسولة ومقطعة)

2 بصلة كبيرة (مفرومة)

4 فصوص ثوم (مهروس)

2 ورق لورا

4 حبات قرنفل

1 عود قرفة

5 (حبّهان)

ملح وفلفل أسود

عصير ليمونة أو خل

ماء للسلق

قطعة زنجبيل صغيرة

حبهان مطحون

ملعقة سمنة

طريقة التحضير:

1. تنظيف الكوارع:

اغسلي الكوارع جيداً بالماء الساخن والخل أو عصير الليمون.

يمكن كشطها بسكين لإزالة أي شوائب أو شعر متبقٍ.

2. السلق:

في قدر كبير، اغلي كمية من الماء.

أضيفي الكوارع المغسولة واتركيها تغلي 5 دقائق، ثم تخلصي من الماء (لسحب الزفارة).

اغسلي الكوارع مرة أخرى.

3. الطهي:

في قدر نظيف، ضعي الكوارع وأضيفي البصل، الثوم، ورق اللورا، الحبهان، القرفة، القرنفل، الزنجبيل.

أضيفي الماء حتى يغمر الكوارع تماماً.

اتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه يطبخ لمدة 3 إلى 4 ساعات، أو حتى تنضج الكوارع وتصبح طرية (يمكن استخدام قدر ضغط لتسريع العملية).

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طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها طريقة تنظيف الكوارع الكوارع

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