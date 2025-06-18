إطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت حنان مطاوع ، مرتدية سوت كاجوال بسيطة باللون البرتقالي لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع