بإطلالة مميزة.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مميزة.

وتألقت درة، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وأكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون الفوشيا .

أما من الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة درة