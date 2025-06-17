ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الذرة المسلوقة للصحة.
فوائد الذرة المسلوقة..
1- من فوائد الذُرة المسلوقة أنها تُغذّي العقل وتنشّطه وتُساعده على القيام بِعملياته اليوميّة بنشاطٍ وحيوية
2- من فوائد الذُرة المسلوقة أيضاً أنها تقي من حالات الإمساك وتُعتبر مُليّنةً للمِعدة
3- يحمي الجِسم من الإصابة بأمراض السَرطانات مثل سَرطان القولون وسَرطانات المِعدة.
4- تحافظ الذرة المسلوقة على إنزيمات القلب وصحّته وذلك لوجود الأحماض الدهنية فيها.
5- أيضاً من فوائد الذُرة المسلوقة، انها تُعالج الذُرة حالات فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.
6- تُخلّص البشرة من التجاعيد وعلامات الكِبر في السن.
7- تُعالج و تُخفف من آلام الروماتيزم.
8- تُساعد الذُرة في تنظيم مُعدل السُكر في الدم.
9- من فوائد الذُرة المسلوقة أيضاً أنها تُخفف من حالات الغثيان والقيء التي تصيب الجهاز الهضمي وخصوصاً للمرأة الحامل.
10- تقي من بعض الالتهابات مثل التهابات المفاصل، والتهاب بعض أجزاء الجهاز الهضمي.
11- تزيد من نشاط وحيويّة الجسم. تقي من حدوث تصلب الشرايين.
12- تعمل على تخفيف درجة حرارة الجسم.