ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الذرة المسلوقة للصحة.

فوائد الذرة المسلوقة..

1- من فوائد الذُرة المسلوقة أنها تُغذّي العقل وتنشّطه وتُساعده على القيام بِعملياته اليوميّة بنشاطٍ وحيوية

2- من فوائد الذُرة المسلوقة أيضاً أنها تقي من حالات الإمساك وتُعتبر مُليّنةً للمِعدة

3- يحمي الجِسم من الإصابة بأمراض السَرطانات مثل سَرطان القولون وسَرطانات المِعدة.

4- تحافظ الذرة المسلوقة على إنزيمات القلب وصحّته وذلك لوجود الأحماض الدهنية فيها.

5- أيضاً من فوائد الذُرة المسلوقة، انها تُعالج الذُرة حالات فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

6- تُخلّص البشرة من التجاعيد وعلامات الكِبر في السن.

7- تُعالج و تُخفف من آلام الروماتيزم.

8- تُساعد الذُرة في تنظيم مُعدل السُكر في الدم.

9- من فوائد الذُرة المسلوقة أيضاً أنها تُخفف من حالات الغثيان والقيء التي تصيب الجهاز الهضمي وخصوصاً للمرأة الحامل.

10- تقي من بعض الالتهابات مثل التهابات المفاصل، والتهاب بعض أجزاء الجهاز الهضمي.

11- تزيد من نشاط وحيويّة الجسم. تقي من حدوث تصلب الشرايين.

12- تعمل على تخفيف درجة حرارة الجسم.