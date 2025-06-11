فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة.

وأطلت هنا الزاهد مرتدية فستانا طويلا ولافتا باللون الوردي، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد