إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل زفاف أمينة خليل باليونان

خطفت النجمة إنجي كيوان الأنظار لتتصدر حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة خلال حضورها حفل زفاف النجمة أمينة خليل، الذي أقيم في أجواء رومانسية على شواطئ اليونان.

إطلالة إنجي كيوان

وظهرت إنجي بفستان أنيق جمع بين البساطة والجرائة فى أن واحد، حيث اختارت تصميمًا يحمل توقيع أحد أبرز مصممي الأزياء العالميين، تميز بلونه الهادئ من الفوشيا المورد الذي أبرز سمار بشرتها وجمال ملامحها الشرقية، مع قصة جريئة أنسيابية، مكشوف الأكتاف والصدر طويل مفتوح أعلي الساق، أظهر الفستان رشاقتها بأسلوب راقٍ وغير متكلف.

واعتمدت كيوان على وضع بعض لمسات المكياج الناعم بتدرجات النيود مع لمسات من الإضاءة التي أضفت على ملامحها إشراقة طبيعية، ونسقت إطلالتها بأكسسوارات ذهبية بسيطة زادت من أناقتها.

وإنهالت التعليقات على صور إنجي كيوان من حفل الزفاف بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بجمال الإطلالة واختياراتها الموفقة،

يذكر أن حفل زفاف أمينة خليل في اليونان شهد حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع من مصر والعالم العربي، في أجواء مميزة على شاطئ البحر، حيث مزجت أجواء الاحتفال بين البساطة الأوروبية والروح الشرقية الدافئة، وسط مناظر طبيعية خلابة أضفت على المناسبة طابع ساحر.

إنجي كيوان، اعتاد الجمهور رؤيتها في العديد من الفعاليات العالمية بإطلالات لافتة، أكدت مجدداً ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار كل ما يليق بها بعناية، ما جعلها محط أنظار الجميع في هذه المناسبة الخاصة.

إليكم صور إنجي كيوان:

إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل زفاف أمينة خليل في اليونان

إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل زفاف أمينة خليل في اليونان