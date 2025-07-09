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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. فركش تصوير فيلم «ماما وبابا» لياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أحمد البهى

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من فركش تصوير فيلم “ماما وبابا”.

فيلم “ماما وبابا” بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

كما بدأت ياسمين رئيس مؤخراً تصوير فيلمها “الست لما”، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل “منتهي الصلاحية”، ومسلسل “جودر ٢”، اللذان عرضا في الموسم الرمضاني 202، وحققا نجاحاً كبيراً.

في سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض، حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنيه في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية، حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

كما قدمت ياسمين مؤخراً مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض لها فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

ماما وبابا فيلم ماما وبابا ياسمين رئيس

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