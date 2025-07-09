إلهام صفي الدين تنضم لسوسن بدر في " حين يكتب الحب"

تعاقدت الفنانة إلهام صفي الدين، علي المشاركة في بطولة فيلم "حين يكتب الحب"، والمقرر البدء في تصويره خلال الساعات القادمة.

حين يكتب الحب، يلعب بطولته النجوم احمد الفيشاوي وسوسن بدر و معتصم النهار و و جاري اختيار باقي الابطال.

الفيلم من انتاج نايف عبد الله و تأليف سجى محمد الخليفات.

الفيلم هو التجربة الأولى لمخرجه محمد هاني بعد مجموعة من التجارب كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية و قدم عدد من الافلام القصيرة و هو الإنتاج الاول بمصر للمنتج نايف عبد الله.

حين يكتب الحب وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويواصل صناعه حاليا اختيار باقي الابطال والتعاقد معهم.

وكان آخر أعمال إلهام صفي الدين، هو مسلسل 80 باكو ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.