كيفك علي فراقي.. فضل شاكر ونجله يقتربان من 3 مليون مشاهدة

تمكنت أغنية “كيفك علي فراقي”، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات.

وحققت أغنية كيفك علي فراقي، من غناء فضل شاكر ونجله محمد فضل شاكر، من تحقيق نسب مشاهدة اقتربت من 3 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط.

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم.

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع