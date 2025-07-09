وزيرا الثقافة والخارجية يشهدان افتتاح العرض المسرحي “الملك لير”

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، افتتاح العرض المسرحي “الملك لير”، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإخراج شادي سرور، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد وجمهور المسرح، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ، منهم عمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي.

وعلى هامش الافتتاح، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن فخره وسعادته بعودة النجم يحيى الفخراني للوقوف على خشبة المسرح القومي، ليقدم رائعة “الملك لير” برؤية جديدة، مشيدًا بجودة العرض ورؤية المخرج شادي سرور، وبأداء الفريق الكامل من ممثلين ومصممي ديكور وأزياء وإضاءة. وأثنى الوزير بشكل خاص على الأداء المتفرد للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي قدّم شخصية الملك لير بإحساس عميق وبراعة فنية فائقة، مؤكدًا أن ما قدمه يعكس طاقته الإبداعية المتجددة وقدرته الاستثنائية على إعادة اكتشاف النص المسرحي بروح معاصرة.

وأكد وزير الثقافة أن البيت الفني للمسرح يشهد حراكًا فنيًا مميزًا من خلال تقديم عروض مسرحية متنوعة تثري المشهد الثقافي، مشيرًا إلى أن دعم العروض الجادة ذات المضامين الهادفة يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة وتسعى الوزارة لتحقيقها من خلال المسرح وسائر الفنون.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو الدعوة للجمهور والأسر المصرية لحضور العرض، والاستمتاع بتجربة مسرحية ممتعة وثرية، تمزج بين الترفيه والتفكير، وتعكس الدور الحيوي للمسرح في تشكيل الوعي الجمعي وبناء الذوق العام.

يُذكر أن العرض المسرحي “الملك لير” يضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم:طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

ويُعرض العمل، بعد أسبوعه الأول، أيام: الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع، على المسرح القومي، ويُتاح الحجز الإلكتروني عبر تطبيق البيت الفني للمسرح.