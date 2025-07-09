المهرجان القومي للمسرح يعلن عن تفاصيل دورته الـ 18.. الثلاثاء المقبل

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، ومديره المخرج عادل عبده، مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة 18 من المهرجان وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

ويحضر المؤتمر الصحفى للمهرجان مجموعة من المبدعين منهم السيناريست والمخرج نادر صلاح الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من رؤساء اللجان النوعية والنقاد والإعلاميين.

كما يتم الاحتفاء بالنصوص المسرحية الفائزة في مسابقة التأليف المسرحي خلال الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمر المهرجان، بحضور مؤلفي هذه النصوص الذين أسهموا في إثراء المشهد المسرحي بنصوص تنبض بالتجريب والرؤية، ليؤكد المهرجان دعمه الدائم للمبدعين في مجال الكتابة المسرحية.

ملامح الدورة الجديدة

ومن المنتظر أيضًا أن يتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن أبرز ملامح الدورة الجديدة، وخطتها الفنية والإدارية، والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى استعراض المحافظات التي ستشملها عروض هذا العام، في ظل استمرار شعار الدورة: "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس توجه الدولة لمد جسور الثقافة إلى جميع أنحاء الجمهورية.

ويؤكد المهرجان في هذا السياق أن الدورة الثامنة عشرة ستُقام في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2025، وتتوزع فعالياتها بين القاهرة وعدد من المحافظات، في سابقة تهدف إلى توسيع رقعة التلقي والاحتفاء بالمنتج المسرحي المصري في كل مكان.

ويدعو المهرجان القومي للمسرح المصري جميع الصحفيين والنقاد والمؤسسات الإعلامية إلى حضور المؤتمر وتسجيل المشاركة في تغطية فعاليات الدورة المقبلة، بما يتيح التفاعل مع الفنانين والضيوف وفرق العروض، ويُسهم في إيصال رسائل المهرجان إلى جمهور أوسع، تأكيدًا على أن المسرح يظل ركيزة أساسية في وجدان هذا الوطن.