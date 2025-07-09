مصطفى غريب يكشف موعد طرح فيلم "درويش" في السينمات

روج الفنان مصطفى غريب، لفيلم "درويش"الذي يشارك في بطولته أمام عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد شاهين، والمقرر طرحه منتصف الشهر المقبل في مصر والدول العربية.



وشارك مصطفى غريب، البوستر الترويجي للفيلم عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»؛ وعلق: "أخيرًا.. البوستر الرسمي لفيلم درويش، معادنا 13 أغسطس في مصر و28 أغسطس في جميع أنحاء الوطن العربي، #درويش​ #مين_فيهم؟​ إن شاء الله تنبسطوا".



قرر صناع فيلم “درويش” الذى يقوم ببطولة الفنان عمرو يوسف تأجيل عرضه الى يوم 13 أغسطس المقبل حيث كان من المقرر أن يعرض فى 16 يوليو الحالي.

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى.