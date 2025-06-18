قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريفر بليت يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بفوز ثمين على أوراوا
كيف تحمي نفسك من الشياطين؟.. 11 آية للوقاية من شرهم في الليل
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القواعد الجوية الإسرائيلية
القبض على خلية للموساد الإسرائيلي كانت تخطط لهجمات وسط إيران
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025
بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. أسطورة إيطاليا يفاجئ ميسي بهدية تاريخية
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية
خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
الإفتاء تكشف أفضل دعاء للميت أوصى به النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبرزها فيلم درويش.. أعمال منتظرة لـ أحمد عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
تقى الجيزاوي

يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز والمقرر أن يعرض الفيلم يوم 2 يوليو في السينمات.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، أحمد عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف علي الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب عرض فيلم درويش خلال الفترة المقبلة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

أحمد عبد الوهاب فى رمضان ٢٠٢٥

ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

مسلسل أشغال شقة

كما عرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً.بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك أيضًا أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

مسلسل الحشاشين

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أحمد عبد الوهاب أعمال أحمد عبد الوهاب فيلم أحمد وأحمد فيلم درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

الايجار القديم

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025

السيدة

سيدة تتهم طالبات مدرسة بالتجمع: صفعوني وإحداهن خلعت حجابي

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

تعديل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

بالصور

تناول الطعام في الليل.. عادة تهدد صحتك بأمراض خطيرة

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

يمنع التوتر ويعالج الصداع والديدان.. اكتشف فوائد القرنفل

القرنفل
القرنفل
القرنفل

بالأبحاث العلمية.. اعرف فوائد وأضرار عصير البرتقال

عصير البرتقال
عصير البرتقال
عصير البرتقال

ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

فيديو

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد