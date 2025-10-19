المغرب يرفض مواجهة منتخب الأرجنتين وديا.. لهذا السبب!!

رفض منتخب المغرب برئاسة فوزي لقجع مواجهة نظيره منتخب الأرجنتين وديا خلال شهر نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها المقبلة علي أراضيها نهاية العام الجاري.



وكشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وضع شرطًا أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للموافقة على مواجهة أسود الأطلس ودّيًا في نوفمبر المقبل.

وافادت التقارير الإعلامية أن الاتحاد الأرجنتيني طلب الحصول على عشرة ملايين دولار نظير خوض مباراة المغرب وديا.



وأوضحت التقارير أن الجامعة المغربية لكرة القدم رفضت طلب نظيره الأرجنتيني المبالغ فيه، معتبرة أن زمن دفع مبالغ مالية ضخمة لإقناع المنتخبات الكبرى بخوض مباريات ودية قد ولّى.

منتخب المغرب إلي المونديال



حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل الإفريقية الأولى لنهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه العريض على ضيفه النيجر بخماسية نظيفة في الرباط، الأحد، في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الخامسة.

واستغل صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد عبد اللطيف غومي (26)، ليسجل 5 أهداف عبر إسماعيل صيباري (29 و38) وأيوب الكعبي (51)، والبديلين حمزة إكمان (69) وعز الدين أوناحي (85).

وبات منتخب "أسود الأطلس" الذي حقق إنجازا تاريخيا في المونديال الماضي، في كونه أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي، أول المتأهلين من إفريقيا وثاني العرب بعد الأردن.

واحتفل المغاربة بتأهلهم في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد في الرباط، الذي أعيد تشييده بعد هدم الاستاد القديم واستغرق بناؤه نحو عامين ليصبح بسعة 68 ألف متفرج.

ورفع المنتخب المغربي رصيده في المجموعة الخامسة إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن تنزانيا التي تعادلت مع الكونغو 1-1