مصر تحتل المركز الثالث بجدول ميداليات الكبار في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

اختتمت أمس منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي استضافتها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري، لأول مرة في القارة الأفريقية وسط اشادات عالمية من جميع الوفود المشاركة بالتنظيم الرائع والبطولة الممتعة.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات الكبار للفردي والفرق برصيد 7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، خلف كل من الصين التي جاءت في المركز الأول، ونيجيريا صاحبة المركز الثاني.

حصل على الميداليتين الذهبيتين كل من محمد المنياوي في وزن 59 كجم وريحاب رضوان في وزن 61 كجم، فيما نال هاني عبد الهادي الميدالية الفضية في وزن 97 كجم، بينما توجت فاطمة محروس ببرونزية وزن 67 كجم، ومحمد صبحي ببرونزية وزن 88 كجم بالإضافة إلى برونزيتي الفرق عن طريق فريق السيدات المكون من إيناس الجبالي وصفاء حسن وفاطمة محروس وفريق المختلط المكون من ريحاب رضوان ومحمد صبحي وهاني عبدالهادي.



وأقيم حفل ختام البطولة بعد انتهاء منافسات الفرق وشهد عروض فنية 668813 وطابور الدول المشاركة الذين احتفلو بختام بطولة عالمية وصفوها بالأفضل تنظيمياً.

كما شهد اليوم الختامي للبطولة بالصالة المغطاة بنادي النادي، مراسم تسليم علم البطولة من جمهورية مصر العربية إلى مملكة البحرين الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة، بحضور وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وممثلي اللجان البارالمبية الدولية والمصرية والبحرينية.

وجرت مراسم التسليم بحضور كل من ماسيمو ديجي مدير الرياضات البارالمبية باللجنة البارالمبية الدولية والمشرف العام على رياضة رفع الأثقال البارالمبي، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

يذكر أن مصر قد نجحت في حصد 13 ميدالية أيضا في منافسات الناشئين والناشئات التي أقيمت أول يومين في البطولة لتنهي مصر بذلك منافسات البطولة كلها برصيد 20 ميدالية متنوعة.