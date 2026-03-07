الحرس الثوري الإيراني : أمن المنطقة يهمنا.. ولا نعد القواعد الأمريكية جزءا من أراضي دول الجوار

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ مئات الضربات الصاروخية وآلاف الهجمات بالطائرات المسيرة منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان إن قواته نفذت نحو 600 عملية صاروخية و2600 هجوم بواسطة الطائرات المسيرة منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أن هذه العمليات استهدفت مواقع عسكرية وبنى مرتبطة بخصوم إيران في المنطقة.

وأكد البيان أن أمن المنطقة يمثل أولوية لإيران، مضيفاً أن طهران لا تعتبر القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة جزءاً من سيادة الدول التي تستضيفها.

وشدد الحرس الثوري على أن القصف سيستمر ضد القواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات ضد الأراضي الإيرانية أو المصالح المرتبطة بها، في إطار ما وصفه بحق الرد والدفاع.

كما أعلن الحرس الثوري أنه نفذ عمليات داخل الأراضي العراقية استهدفت مقار جماعات انفصالية، مؤكداً أن هذه الضربات جرت بالتنسيق مع فصائل مقاومة عراقية.