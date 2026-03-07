كريم قاسم يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصية منعم في مسلسل مناعة

كشف الفنان كريم قاسم في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري كواليس وتجربته في تقديم شخصية «منعم» ضمن أحداث مسلسل «مناعة»، مؤكدًا أن الشخصية تعد من أكثر الشخصيات المركبة التي قدمها خلال مسيرته.

وأوضح كريم قاسم أن شخصية «منعم» تمر بتحولات كبيرة خلال الأحداث، حيث تبدأ كشخص سيئ يعمل في مهن غير لائقة، قبل أن تتطور تدريجيًا ليصبح شخصًا أفضل، وهو ما أضفى على الدور عمقًا وتحديًا تمثيليًا خاصًا.



وأشار إلى أن جميع المشاهد في العمل قريبة إلى قلبه، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل والعمل مع فريقه، مؤكدًا أن كواليس التصوير اتسمت بالتعاون والإيجابية بين جميع أفراد فريق العمل.



وأضاف أن هذه الأجواء ساعدت بشكل كبير على خروج العمل بأفضل صورة ممكنة.



مسلسل مناعة من بطولة النجمة هند صبرى، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استدويوز.



