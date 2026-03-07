قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
إنبي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول بالدوري
أصل الحكاية

فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل إلى 8300 جنيه للشباب

فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل إلى 8300 جنيه للشباب
فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل إلى 8300 جنيه للشباب
عبد الفتاح تركي

فرص عمل بالعين السخنة برواتب تصل إلى 8300 جنيه للشباب .. أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة في شركات القطاع الخاص، حيث كشفت الوزارة عن طرح 35 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات الأدوية العاملة في المنطقة الاقتصادية، مع تقديم رواتب ومزايا مالية مناسبة للمتقدمين وفق التخصصات المطلوبة.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل بضرورة التوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل الشركات الخاصة، مع العمل على فتح مجالات جديدة للتوظيف بما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين فرص التشغيل أمام الباحثين عن عمل في مختلف المحافظات.

واقرأ أيضًا:

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

تفاصيل فرص العمل في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة

كشفت وزارة العمل عن مجموعة من الوظائف المتنوعة التي تحتاج إليها شركة الأدوية العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث تشمل التخصصات المطروحة وظائف فنية وإدارية وإنتاجية، وذلك لتلبية احتياجات التشغيل داخل الشركة.

وجاءت الوظائف المتاحة وفق الإعلان الرسمي على النحو الآتي:

رئيس قسم متخصص فحص Validation specialist head بخبرة من 7 لـ 10 سنوات.

متخصص فحص Validation specialist براتب 8300 جنيه.

متخصص معايرة Calibration specialist براتب 8300 جنيه.

4 متخصصين رقابة جودة Ipc specialist براتب 8300 جنيه.

أمين مخازن براتب 8000 جنيه.

20 عامل إنتاج براتب 7000 جنيه.

3 فني صيانة براتب 7200 جنيه.

فني تبريد وتكييف براتب 7200 جنيه.

3 عمال نظافة براتب 7000 جنيه.

وتؤكد هذه الوظائف تنوع الفرص المتاحة أمام الشباب من أصحاب المؤهلات المختلفة، حيث تشمل الوظائف تخصصات فنية وإدارية وإنتاجية بما يتيح فرصًا لعدد كبير من الباحثين عن العمل.

أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

رواتب ومزايا الوظائف الجديدة

تتميز فرص العمل المعلنة داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة برواتب تنافسية مقارنة بعدد من الوظائف المشابهة في القطاع الخاص، إذ تصل الرواتب في بعض التخصصات إلى 8300 جنيه شهريًا، خاصة في الوظائف الفنية المتخصصة مثل متخصص الفحص ومتخصص المعايرة ومتخصصي رقابة الجودة.

كما تشمل الوظائف الأخرى رواتب تتراوح بين 7000 و8000 جنيه حسب طبيعة الوظيفة والتخصص، وهو ما يمنح المتقدمين فرصة للحصول على دخل ثابت مع العمل في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع صناعة الأدوية.

وتأتي هذه الرواتب في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص تشغيل مناسبة للشباب داخل القطاع الخاص، مع تشجيع الشركات على تقديم مزايا مالية تساعد على جذب الكفاءات وتوفير بيئة عمل مستقرة.

الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وذلك لضمان اختيار الكوادر المناسبة للعمل داخل الشركة.

وظائف- صورة تعبيرية

وتتمثل شروط التقديم في النقاط الآتية:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط وفق متطلبات كل وظيفة من الوظائف المطروحة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

وجود خبرة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل في معظم الوظائف المعلنة، مع استثناء التخصصات التي تتطلب سنوات خبرة أكبر مثل وظيفة رئيس قسم متخصص فحص والتي تتطلب خبرة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان توافر الكفاءة المهنية والخبرة العملية لدى المتقدمين بما يتناسب مع طبيعة العمل داخل شركة الأدوية.

رابط التقديم على وظائف العين السخنة

دعت وزارة العمل جميع الشباب الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة إلى سرعة التسجيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات التوظيف.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه، حيث يمكن للراغبين في العمل التسجيل ورفع بياناتهم الوظيفية تمهيدًا لمراجعة الطلبات واختيار المرشحين المناسبين لإجراء المقابلات واستكمال إجراءات التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل لتوسيع نطاق فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة في المناطق الصناعية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تضم العديد من الشركات والمشروعات الصناعية المهمّة.

وظائف وزارة المالية 2025

جهود وزارة العمل في توفير فرص للشباب

تواصل وزارة العمل جهودها خلال الفترة الحالية لتعزيز فرص التشغيل وتوفير وظائف حقيقية للشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة داخل شركات القطاع الخاص والمناطق الصناعية الجديدة.

وتعمل الوزارة على التنسيق مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتحديد احتياجاتها من العمالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحثين عن وظائف، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل.

كما تسعى الوزارة إلى توفير فرص عمل متنوعة تشمل تخصصات مختلفة، بما يساعد على استيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين وأصحاب الخبرات في سوق العمل.

فرص عمل فرص عمل بالعين السخنة وظائف وزارة العمل 2026 وظائف العين السخنة اليوم وظائف برواتب 8300 جنيه فرص عمل في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وظائف شركات الأدوية في مصر وظائف للشباب في السويس وظائف القطاع الخاص في مصر وظائف فنيين وعمال إنتاج 2026 رابط التقديم على وظائف وزارة العمل

