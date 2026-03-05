محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026

يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف خالية في عدد من التخصصات أبرزها خدمة العملاء.

1- وظائف محاميين بالإدارة القانونية

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ تلك الوظائف التي يصل عدد المطلوبين بها لـ8 بالندب من الجهاز الإداري للدولة وتتمثل التفاصيل في الآتي:

الشروط المطلوبة لتلك الوظائف

-أن يكون المتقدم لوظائف وزارة الإسكان في ذلك المنصب حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون ولديه قيد أمام محاكم الاستئناف لمدة 3 سنوات أو انقضاء 6 سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

-يجب ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف عن 35 عامًا.

-القدرة على إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحال إليه.

-مراجعة المذكرات القانونية والمستندات في المسائل التي يتطلب عرضها علي مجلس الإدارة واللجان الفنية.

-القيام بالمرافعة أمام المحاكم في الحدود التي تؤهله لها درجه قيده بجدول المحامين.

2- وظائف أخصائيين متابعة تعاقدات

وتتمثل شروط تلك الوظائف التي يصل عدد المطلوبين بها إلى 22 فرد في الآتي:

-أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلًا على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

-يجب ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف على 35 عامًا.

-مراجعة شروط التمويل و القيم المالية الخاصة بالتمويل والدعم (قيمة القسط – سعر العائد - مدة القرض – الزيادة السنوية) وقيمة مبلغ المقدم المدفوع للملفات الواردة من جهات التمويل ومقارنتها بالنسب المعتمدة في هذا الشأن، ورد الملفات التي لا تتطابق القيم المالية بها لجهات التمويل لتعديلها.

-يراجع بيانات العقد المحررة من جانب جهات التمويل مع البيانات المُسجلة على النظام الآلي للصندوق.

-دراسة طلبات رد الدعم لملفات العملاء التي يثبت سبق الاستفادة لهم او لعدم رغبتهم في استكمال إجراءات التعاقد وموافاة الإدارة المالية بها لاتخاذ إجراءات رد الدعم وموافاة الإدارة المعنية لإلغاء التخصيص.

3- وظائف أخصائيين خدمة عملاء

وتتمثل الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة المطلوبة والتي يصل عددها إلى 22 وظيفة، في الآتي:

-أن يكون حاصلًا على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

-يجب ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف على 35 عامًا.

-يشارك في استقبال الاستفسارات الواردة من العملاء وإحالتها إلى الإدارات المعنية.

-يتواصل مع عملاء مشروعات الصندوق من خلال إرسال رسائل نصية أو الاتصال التليفوني فيما يخص مُقتضيات العمل بالصندوق.

-يشارك في فحص ملفات العملاء والتأكد من استيفاء كل البيانات.

-المعرفة باللغة الإنجليزية.

-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة

-بيان الحالة الوظيفية معتمدًا من جهة العمل الأصلية موجه لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية وطبيعة العمل بالجهة والمستوي الوظيفي وتاريخ شغله والمجموعة النوعية علي ألا يقل تقرير كفاية الأداء بآخر عامين عن ممتاز.

-شهادة معتمدة من الجهة الأصلية بعدم توقيع أي جزاءات طوال مدة الخدمة أو سبق الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمه بالمستندات الدالة على ذلك.

-صورة بطاقة الـرقم القومي سارية.

-صورة المؤهل الدراسي، رقم هاتف للتواصل.

على أن تستكمل المستندات المطلوبة معتمدة بعد تجاوز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم

تسليم المستندات المطلوبة باليد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الكائن في 44-46 شارع الجيزة الدقي في مواعيد العمل الرسمية.