عودة محمد هاني أمام طلائع الجيش

يعود محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لصفوف الفريق في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية بعدما غاب الاعب عن مباراة المقاولون بسبب إجهاد عضلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص سيد عبد الحفيظ على التواصل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.