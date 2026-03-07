نائب المستشار الألماني: الحرب على إيران ليست حربنا ولن نشارك فيها

رفض نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل، اليوم السبت، مشاركة بلاده في التصعيد العسكري المتزايد ضد إيران، واصفاً الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها «ليست حربنا»، معرباً عن مخاوف قانونية بشأن الضربات الجوية.

وقال كلينجبايل، في مقابلة صحفية وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية، إن الحكومة الإيرانية «نظام إرهابي»، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن «شكوك كبيرة» في أن تؤدي الضربات الجوية إلى حل دائم أو أن تكون متوافقة مع القانون الدولي.

وأضاف: «أقول بوضوح شديد: هذه ليست حربنا، ولن نشارك فيها»، محذراً من ظهور نظام عالمي «يسود فيه قانون الأقوى فقط»، وداعياً إلى العودة إلى نظام دولي قائم على القواعد.

وتأتي تصريحات نائب المستشار الألماني، في وقت بدا فيه المستشار الألماني “فريدريش ميرز” أكثر حذرا، مقارنة بموقفه الأوَّلي الداعم للحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.

وكان ميرز قد دافع عن الضربات- خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع- معتبراً أنها “رد ضروري” بعد عقود من فشل الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ودور طهران في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

إلا أن المستشار الألماني أكد خلال الأيام الأخيرة أن «الحرب المفتوحة بلا نهاية» أو انهيار الدولة الإيرانية ليسا في مصلحة ألمانيا.