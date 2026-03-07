الداعية شريف شحاتة يوجه رسالة نارية لجماهير الكرة .. ماذا قال؟

علق الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة على الجدل الذي أثاره تصريحه بشأن جماهير كرة القدم، عندما قال إن "الكرة لن تنفع الإنسان في الآخرة"، موضحًا أن حديثه لم يكن موجهًا ضد الرياضة أو حب كرة القدم، وإنما جاء في سياق موقف مؤلم شهده بنفسه داخل أحد الملاعب.

وأوضح شحاتة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان حاضرًا في الاستاد خلال مباراة شهدت توترًا كبيرًا بين اللاعبين والجماهير، حيث تطورت الأجواء إلى مشادات حادة، وسمع بنفسه ألفاظًا مسيئة وصلت إلى حد سب الدين، وهو ما أثار حزنه الشديد.

وأشار إلى أن هذا الموقف دفعه إلى الحديث في برنامجه عن الواقعة، مؤكدًا أن قصده من التصريح كان التنبيه إلى أن التعصب والسلوكيات الخاطئة في الملاعب لا يمكن أن تكون مبررة بحب الرياضة.

وأكد أن الرياضة في جوهرها تقوم على القيم والأخلاق والتربية، وليس على السباب أو التجاوزات اللفظية، مشددًا على أن ما شاهده داخل الملعب كان صادمًا بالنسبة له.

وأضاف شحاتة أن رسالته كانت واضحة، وهي أن حب كرة القدم أو تشجيع الفرق لا ينبغي أن يتحول إلى سلوكيات مسيئة أو تجاوزات أخلاقية، لأن الرياضة في الأصل وسيلة لترسيخ الروح الرياضية والأخلاق الحميدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هناك بالفعل مشكلة في بعض السلوكيات داخل الملاعب، داعيًا إلى ضرورة استعادة القيم الأخلاقية في الرياضة، حتى تبقى وسيلة إيجابية لبناء الإنسان والمجتمع.