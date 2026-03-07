قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الداعية شريف شحاتة يوجه رسالة نارية لجماهير الكرة .. ماذا قال؟

شريف شحاته
شريف شحاته
عبد الخالق صلاح

علق الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة على الجدل الذي أثاره تصريحه بشأن جماهير كرة القدم، عندما قال إن "الكرة لن تنفع الإنسان في الآخرة"، موضحًا أن حديثه لم يكن موجهًا ضد الرياضة أو حب كرة القدم، وإنما جاء في سياق موقف مؤلم شهده بنفسه داخل أحد الملاعب.

وأوضح شحاتة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان حاضرًا في الاستاد خلال مباراة شهدت توترًا كبيرًا بين اللاعبين والجماهير، حيث تطورت الأجواء إلى مشادات حادة، وسمع بنفسه ألفاظًا مسيئة وصلت إلى حد سب الدين، وهو ما أثار حزنه الشديد.

وأشار إلى أن هذا الموقف دفعه إلى الحديث في برنامجه عن الواقعة، مؤكدًا أن قصده من التصريح كان التنبيه إلى أن التعصب والسلوكيات الخاطئة في الملاعب لا يمكن أن تكون مبررة بحب الرياضة.

وأكد أن الرياضة في جوهرها تقوم على القيم والأخلاق والتربية، وليس على السباب أو التجاوزات اللفظية، مشددًا على أن ما شاهده داخل الملعب كان صادمًا بالنسبة له.

وأضاف شحاتة أن رسالته كانت واضحة، وهي أن حب كرة القدم أو تشجيع الفرق لا ينبغي أن يتحول إلى سلوكيات مسيئة أو تجاوزات أخلاقية، لأن الرياضة في الأصل وسيلة لترسيخ الروح الرياضية والأخلاق الحميدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هناك بالفعل مشكلة في بعض السلوكيات داخل الملاعب، داعيًا إلى ضرورة استعادة القيم الأخلاقية في الرياضة، حتى تبقى وسيلة إيجابية لبناء الإنسان والمجتمع.

الداعية شريف شحاتة جماهير الكرة خط أحمر

