حسين الشحات يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. تفاصيل

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن اقتراب تجديد حسين الشحات عقده مع الاهلي

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" مصدر في الأهلي: حسين الشحات أبدى مرونة في مفاوضات تجديد عقده واقترب من التوقيع بشكل رسمي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن مع الثلاثي ديانج وعبدالقادر وكوكا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسابق الزمن للعودة مجددًا للمشاركة في المباريات المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقال فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك اتجاه في الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله لحقن حسين الشحات بالبلازما لتجديد الأنسجة المصابة وتسريع التئامها من أجل عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "علمت أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حدد فترة غياب حسين الشحات عن الملاعب لمدة شهرين".