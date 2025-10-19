قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكولز يفتح النار على ماجواير وشاو وكاسيميرو: غير قادرين على مجاراة البريميرليج
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور
الخارجية: مخرجات منتدى أسوان سوف تأخذ طريقها للتنفيذ العملي من خلال القاهرة لتسوية النزاعات
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
المالية والاستثمار: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتيسير التصدير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

نتنياهو
نتنياهو
علي صالح

كشف مصدر مطّلع، في تطور دبلوماسي لافت، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقّى إنذارا رسميا من جهة عربية تعتبر من الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية استمرار إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

 ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوترات بعد إصرار إسرائيل على بقاء المعبر مغلقا حتى إشعار آخر، رافعة شرط تسليم جثث الرهائن إلى حركة حماس قبل إعادة فتحه، وفقا لعدة تقارير إعلامية.

وبحسب البيان، فقد حمّلت الجهة العربية المعنية إسرائيل المسؤولية كاملة عن «آثار التصعيد» المتوقعة في حال لم تُطلَق عملية فتح المعبر وفق الجدول الزمني المتفق عليه، معتبرة أن القرار الإسرائيلي «نهج انتقامي» تجاه غزة، ما ينذر بتداعيات إنسانية وسياسية كبيرة. 

ومن جهتها، أوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إعادة فتح المعبر ستُقرّ عند تلبية حماس التزاماتها، خصوصاً ما يتعلق بتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين، وأن أي خطوة قبل ذلك «غير واردة». 

ويُعدّ المعبر وحركة الشاحنات والمساعدات التي تمرّ منه نقطة محورية في ملف إعادة الإعمار والسلال الإنسانية في غزة، كما أنّه يشكّل ورقة تفاوض استراتيجية بين أطراف الصراع. 

ويُنتظر أن تؤدي الضغوط العربية إلى إعادة جدولة فتح المعبر ضمن إطار الوساطة الدولية، وإلا فإن التصعيد ربما يشمل مراجعة «دور الضمانة العربية» في الاتفاق برمّته.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف إطلاق النار معبر رفح إغلاق معبر رفح إسرائيل القرار الإسرائيلي رئاسة الوزراء الإسرائيلية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

