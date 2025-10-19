كوشنر: ما تفعله حماس حاليا تتبعه تنظيمات إرهابية

قال الملياردير الأمريكي البارز جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، إنّ ما تقوم به حركة حماس في الوقت الراهن «ينسجم تماماً مع المنطق الذي تتّبعه تنظيمات إرهابية»، معتبراً أنّ الحركة تسعى إلى إعادة تشكيل نفسها بعد الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وأضاف كوشنر الذي عمل مستشاراً في مكتب الرئيس الأمريكي أن حماس تحاول الآن “إعادة ضبط بنيتها التنظيمية، وتكييف أدواتها، وإعادة التموضع داخل الساحة السياسية والعسكرية”.

وبحسب كلامه، فإنّ هذه الخطوات تمثّل جانباً من استراتيجية البقاء لمواجهة مرحلة ما بعد المواجهة الحالية، وهي ما وصفها بأنها تملك “مخططات واضحة للتكيف والبقاء”.

ومن جهتها، طرح كوشنر رؤية مفادها أن إعادة تشكيل حماس لا تقتصر على تغييرات داخلية فحسب، بل تشمل أيضاً تغيّرات في سلوكها، رسائلها، وربما التحالفات التي تروّج لها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكّد أنّ مراقبة هذه التحوّلات بدقة مهمّ لكافة الأطراف المعنية، ليس فقط للتقدير التكتيكي، بل أيضاً لضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ويُشار إلى أن تصريحات كوشنر تأتي في وقت يتصاعد فيه النقاش حول مسار عملية السلام والتسوية في الشرق الأوسط، والفوارق بين إعادة إعمار غزة، وموضوع الإرهاب، وإعادة الدمج السياسي.

وأكّدت الإدارة الأمريكية أنّ مثل هذه التحوّلات لدى حماس “لن تمرّ مرور الكرام” وأنها محلّ متابعة وتقييم لضمان عدم تحويلها إلى منصة جديدة لإطلاق التهديدات.