بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زلزال بقوة 4.34 درجة على مقياس ريختر يرصد في الخليج العربي شمال شرق الخفجي

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية فى وقت مبكر زلزالاً بلغت قوته 4.34 درجة على مقياس ريختر، وقع فى مياه الخليج العربي على بُعد نحو 160 كيلومتراً شمال شرق مدينة الخفجي. 

وأكدت الهيئة أن الزلزال تم رصده عبر شبكة الرصد الزلزالي التابعة لها، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأوضح البيان الرسمي أن موقع بؤرة الزلزال كان تحت مياه الخليج العربي، ما يقلل عادة من المخاطر المباشرة على المنشآت الساحلية، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى نشاط جيولوجي تحت سطح البحر يستحق رصداً وتحليلاً مستمرّين. 

وتأتي هذه الحادثة ضمن النشاط الزلزالي الذي تتابعه الهيئة عبر الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، والتي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الهزّات وتأثيراتها المحتملة، وفقا لهيئة المسح السعودية.

وبيّن خبراء الجيولوجيا أن وقوع الزلزال بدرجة تتجاوز 4 يُعد حدثاً متوسط الشدة، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع الهندسية للمنشآت والمراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة ضروريان، ولو أن التأثيرات المحتملة أقلّ عادة في البحر مقارنة بالزلازل المباشرة على اليابسة. 

وذكّر هذا الحدث أيضاً بمدى ارتباط المملكة بمنظومة الألواح التكتونية الإقليمية، وتفاعلها مع حركات الصفائح التي تستدعي متابعة علمية دقيقة لتقييم المخاطر وتحديث الجاهزية.

وفي ضوء ما حدث، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين والمناطق الساحلية إلى متابعة الإرشادات الرسمية والتعاون مع الجهات المعنية في حال ظهور أية مؤشرات أو نشاطات إضافية، مؤكدة أن «الرصد قائم على مدار الساعة ولا يوجد ما يدعو للقلق في اللحظة الراهنة».

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مقياس ريختر الزلزال الرصد الزلزالي

