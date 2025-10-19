زلزال بقوة 4.34 درجة على مقياس ريختر يرصد في الخليج العربي شمال شرق الخفجي

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية فى وقت مبكر زلزالاً بلغت قوته 4.34 درجة على مقياس ريختر، وقع فى مياه الخليج العربي على بُعد نحو 160 كيلومتراً شمال شرق مدينة الخفجي.

وأكدت الهيئة أن الزلزال تم رصده عبر شبكة الرصد الزلزالي التابعة لها، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأوضح البيان الرسمي أن موقع بؤرة الزلزال كان تحت مياه الخليج العربي، ما يقلل عادة من المخاطر المباشرة على المنشآت الساحلية، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى نشاط جيولوجي تحت سطح البحر يستحق رصداً وتحليلاً مستمرّين.

وتأتي هذه الحادثة ضمن النشاط الزلزالي الذي تتابعه الهيئة عبر الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، والتي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الهزّات وتأثيراتها المحتملة، وفقا لهيئة المسح السعودية.

وبيّن خبراء الجيولوجيا أن وقوع الزلزال بدرجة تتجاوز 4 يُعد حدثاً متوسط الشدة، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع الهندسية للمنشآت والمراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة ضروريان، ولو أن التأثيرات المحتملة أقلّ عادة في البحر مقارنة بالزلازل المباشرة على اليابسة.

وذكّر هذا الحدث أيضاً بمدى ارتباط المملكة بمنظومة الألواح التكتونية الإقليمية، وتفاعلها مع حركات الصفائح التي تستدعي متابعة علمية دقيقة لتقييم المخاطر وتحديث الجاهزية.

وفي ضوء ما حدث، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين والمناطق الساحلية إلى متابعة الإرشادات الرسمية والتعاون مع الجهات المعنية في حال ظهور أية مؤشرات أو نشاطات إضافية، مؤكدة أن «الرصد قائم على مدار الساعة ولا يوجد ما يدعو للقلق في اللحظة الراهنة».