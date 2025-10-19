زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية دون خسائر

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، الأحد، مقاطعة بابوا الواقعة شرق إندونيسيا، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان رسمي.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بُعد 35 كيلومتراً شرق منطقة سارمي، وعلى عمق يقدَّر بنحو 40 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأشارت في بيانها إلى أنّ الهزّة تمّ رصدها بوضوح في عدد من المناطق القريبة، إلا أنه لم تَرِد أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت السلطات الإندونيسية أنّ فرق الطوارئ تتابع الموقف ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المحلية، فيما أكدت إدارة الكوارث الوطنية أن الزلزال لم يكن قويّاً بما يكفي لإطلاق تحذير من خطر تسونامي.

وتُعدّ إندونيسيا من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي في العالم، إذ تقع على ما يُعرف بـ«حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتقاطع فيها عدة صفائح تكتونية نشطة. وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة عدداً من الزلازل المدمّرة، أبرزها زلزال عام 2018 الذي ضرب جزيرة سولاويسي وأدى إلى مقتل الآلاف.

وتواصل السلطات الإندونيسية دعواتها للمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتأهّب الدائم لمواجهة أي هزّات ارتدادية محتملة، مع متابعة التحديثات الرسمية من الجهات المختصة.