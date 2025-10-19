قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية دون خسائر

القسم الخارجي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، الأحد، مقاطعة بابوا الواقعة شرق إندونيسيا، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان رسمي.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بُعد 35 كيلومتراً شرق منطقة سارمي، وعلى عمق يقدَّر بنحو 40 كيلومتراً تحت سطح الأرض. 

وأشارت في بيانها إلى أنّ الهزّة تمّ رصدها بوضوح في عدد من المناطق القريبة، إلا أنه لم تَرِد أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت السلطات الإندونيسية أنّ فرق الطوارئ تتابع الموقف ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المحلية، فيما أكدت إدارة الكوارث الوطنية أن الزلزال لم يكن قويّاً بما يكفي لإطلاق تحذير من خطر تسونامي.

وتُعدّ إندونيسيا من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي في العالم، إذ تقع على ما يُعرف بـ«حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتقاطع فيها عدة صفائح تكتونية نشطة. وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة عدداً من الزلازل المدمّرة، أبرزها زلزال عام 2018 الذي ضرب جزيرة سولاويسي وأدى إلى مقتل الآلاف.

وتواصل السلطات الإندونيسية دعواتها للمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتأهّب الدائم لمواجهة أي هزّات ارتدادية محتملة، مع متابعة التحديثات الرسمية من الجهات المختصة.

مقياس ريختر إندونيسيا علم المناخ والجيوفيزياء السلطات الإندونيسية جزيرة سولاويسي هزّات ارتدادية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

