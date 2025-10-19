مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل

قال مكتب نتنياهو إن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة المختطف رونين إنجل بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال التعرف عليه.

وأفاد مكتب نتنياهو بأنه لا تزال عملية التعرف على الجثة الثانية التي أُعيدت مستمرة.

وقالت إسرائيل إن حماس سلّمت "نعشين لرهائن متوفين" من غزة في ساعة متأخرة من يوم السبت، فيما يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضغط على الحركة لتسليم الباقين بسرعة أكبر بموجب وقف إطلاق النار.

أعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أن معبر رفح، المعبر الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي، سيبقى مغلقًا "حتى إشعار آخر"، رابطًة ذلك بإطلاق حماس سراح رفات المتبقين لديها.

وكانت قد أعلنت يوم الخميس أن المعبر سيُعاد فتحه على الأرجح يوم الأحد.

سلّمت حماس رفات 12 من أصل 28 رهينة قُتلوا في غزة، وهي خطوة أساسية في عملية وقف إطلاق النار التي بدأت قبل أسبوع، وكان من المقرر أن تُنهي عامين من الحرب. وتقول الحركة إنّ الدمار وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق معينة من غزة أبطأت عملية التسليم.

أُغلق معبر رفح منذ مايو 2024، عندما سيطرت إسرائيل على الجانب الغزّي منه.

ومن شأن إعادة فتح المعبر بالكامل أن تُسهّل على سكان غزة الحصول على العلاج الطبي، أو السفر، أو زيارة عائلاتهم.