تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال

حذَّرت وزارة الخارجية الأمريكية، من وجود "تقارير موثوقة" تزعم بأن حماس قد تنتهك اتفاق السلام من خلال "هجوم" على المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يقتلون في الشوارع وتحرقهم إسرائيل أحياء دون إدانة من أمريكا منذ عامين.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها : "إن هذا الهجوم المنظور ضد المدنيين الفلسطينيين يُشكل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويُقوّض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".

وأضافت: "تُطالب الدول الضامنة بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار".

وأردفت "إن الولايات المتحدة والجهات الضامنة الأخرى تظل ثابتة في التزامها بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض وتعزيز السلام والازدهار لشعب غزة والمنطقة ككل".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع الماضي بعد عامين من حرب الإبادة في أعقاب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.



وقامت حماس خلال الأيام بعمليات مطاردة وتصفية للمتعاونين مع الاحتلال والمتخابرين معه ممن يسرقون كذلك المساعدات.

