تورنتو تنتفض: «لا للطغاة».. رسالة كندية في وجه ترامب

في الوقت الذي تستضيف فيه المدن بجميع أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات "لا للملوك"، تجمّع عدد من المتظاهرين المناهضين لترامب بالقرب من القنصلية الأمريكية في تورنتو، أمس السبت، في احتجاج صغير تحت شعار "لا للطغاة".

وقالت جوليا بوكانان، رئيسة منظمة الديمقراطيين في الخارج بتورنتو وأحد المتطوعين في المظاهرة، لشبكة CNN، إن الحشد كان منقسمًا بالتساوي بين المواطنين الكنديين والأمريكيين.

وأضافت بوكانان أن المتظاهرين استمعوا، في إحدى اللحظات، إلى رسالة فيديو من تشارلي أنجوس، العضو السابق في البرلمان الكندي عن الحزب الديمقراطي الجديد من يسار الوسط.

وقال أنجوس في رسالته: "رسالتي إلى الرئيس دونالد ترامب ونظامه الإجرامي هي: كندا ستنهض، الكنديون سينهضون"، مضيفًا: "لا ملوك، لا طغاة، لا فاشية — لا هنا، ولا الآن".

ويُعدّ أنجوس من أبرز منتقدي ترامب؛ إذ كان قد رعى، أثناء وجوده في البرلمان، عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من حليف ترامب، إيلون ماسك.

وأوضحت بوكانان أن مظاهرة السبت، شأنها شأن الاحتجاجات السابقة التي نُظمت تحت شعار "لا للملوك" في كندا، كانت تستهدف "الطغاة" لا "الملوك"، نظرًا لأن رئيس الدولة في كندا هو الملك تشارلز.

كما حضر العديد من المتظاهرين بأزياء ملوّنة بعد أن طلب منهم المنظمون "ارتداء أجمل زيّ لشخصية غير عنيفة يمكنك تخيّلها، لتحدّي الرواية الكاذبة بأن المناهضين للفاشية هم إرهابيون".