عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
علاقة الجنسنج والعسل الجبلي بالصحة الجنسية.. استشاري تغذية: النكد يقتل التستوستيرون والشغف|فيديو
خبير أثري: اكتشاف عملات أثرية بالإسكندرية يكتب فصل جديد من تاريخ المدينة
تورنتو تنتفض: «لا للطغاة».. رسالة كندية في وجه ترامب
القادم أعظم.. المعتصم سالم: بيراميدز بطل يستحق.. واللاعبون كتبوا التاريخ بعرقهم
«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور
أخبار العالم

عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة

محمد على

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق مدينة غزة.


سبق ذلك أن قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت تسعة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة عندما أطلقت النار على حافلة يوم الجمعة، بعد أن أكد الجيش أنه استهدف مركبة عبرت ما يسمى "الخط الأصفر".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت إن "طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال تسعة جثث إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي حافلة تقل نازحين شرق حي الزيتون أمس".

وقال بسال إن الضحايا هم من عائلة أبو شعبان وقتلوا أثناء "محاولتهم تفقد منزلهم" في حي الزيتون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد مركبة تعبر "الخط الأصفر"، وهو الحدود التي تتمركز خلفها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وقال الجيش في بيان إن “القوات أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه السيارة المشبوهة، لكن السيارة استمرت في الاقتراب من القوات بطريقة تسببت في تهديد وشيك لهم”، "وفتحت القوات النار لإزالة التهديد، وفقًا للاتفاق."

وقال عدد من سكان غزة إنهم غير قادرين على تحديد مواقع منازلهم - أو حتى المعالم المألوفة لهم - في الأحياء التي دفنت الآن تحت أنقاض المباني المنهارة والحطام.
 

