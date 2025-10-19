عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق مدينة غزة.



سبق ذلك أن قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت تسعة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة عندما أطلقت النار على حافلة يوم الجمعة، بعد أن أكد الجيش أنه استهدف مركبة عبرت ما يسمى "الخط الأصفر".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت إن "طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال تسعة جثث إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي حافلة تقل نازحين شرق حي الزيتون أمس".

وقال بسال إن الضحايا هم من عائلة أبو شعبان وقتلوا أثناء "محاولتهم تفقد منزلهم" في حي الزيتون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد مركبة تعبر "الخط الأصفر"، وهو الحدود التي تتمركز خلفها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وقال الجيش في بيان إن “القوات أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه السيارة المشبوهة، لكن السيارة استمرت في الاقتراب من القوات بطريقة تسببت في تهديد وشيك لهم”، "وفتحت القوات النار لإزالة التهديد، وفقًا للاتفاق."

وقال عدد من سكان غزة إنهم غير قادرين على تحديد مواقع منازلهم - أو حتى المعالم المألوفة لهم - في الأحياء التي دفنت الآن تحت أنقاض المباني المنهارة والحطام.

