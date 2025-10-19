«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور

تجمّع حشد من الناس أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس، حيث شوهد بعضهم يحمل الأعلام الأمريكية ولافتات كُتب عليها "نحن الدستور".

وارتدى المشاركون مجموعة متنوعة من الأزياء الملوّنة، تجسّد شخصيات خيالية مثل "كوكي مونستر" وأحادي القرن، إضافة إلى أسماك القرش والضفادع والديناصورات.

كما تجمع المتظاهرون في المركز المدني بمدينة أتلانتا، يوم السبت، قبل التوجه إلى مبنى الكابيتول في ولاية جورجيا، للمشاركة في مظاهرة بعنوان "لا للملوك"، وهي جزء من يوم احتجاج عام على مستوى الولايات المتحدة، يرفض الاستبداد ويدافع عن الديمقراطية الأمريكية.

ذكّرت كيمبرلي ديميرت، المنظمة ومديرة الاتصالات في فرع جورجيا لحركة 50501 — وهي حركة "لامركزية" ساعدت في قيادة موجة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد — الحشدَ بدور المدينة التاريخي في تشكيل المثل الأمريكية.

قالت ديميرت: "أتلانتا هي مهد حركة الحقوق المدنية والديمقراطية... لا نريد أن نفقدها".

وحثّت الحضور على التذكّر بأن "ديمقراطية أمتنا على المحك. نحن هنا لنؤكد أننا أمة لن تخضع لأي حكم استبدادي".

وردّد روب بيتس، رئيس مقاطعة فولتون، تأكيد ديميرت على الجذور التاريخية العميقة لحركة الحقوق المدنية في جورجيا، قائلاً: "لولا حركة الحقوق المدنية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن في هذا البلد أو في العالم... لذا، نعتقد أن حرية التعبير هي الأهم".

وانضمّ متظاهرون من جميع أنحاء جورجيا إلى الاحتجاج، موجّهين رسائل للوحدة والسلام.

وقال سام تابلي من لورنسفيل: "لا وجود لأشخاص غير شرعيين. نحن إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم... يجب أن نحب بعضنا البعض من أعماق قلوبنا".

واندلعت المظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة رفضًا للرئيس السابق دونالد ترامب وسياساته السلطوية.