قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
علاقة الجنسنج والعسل الجبلي بالصحة الجنسية.. استشاري تغذية: النكد يقتل التستوستيرون والشغف|فيديو
خبير أثري: اكتشاف عملات أثرية بالإسكندرية يكتب فصل جديد من تاريخ المدينة
تورنتو تنتفض: «لا للطغاة».. رسالة كندية في وجه ترامب
القادم أعظم.. المعتصم سالم: بيراميدز بطل يستحق.. واللاعبون كتبوا التاريخ بعرقهم
«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور

احتجاج عام على مستوى أمريكا
احتجاج عام على مستوى أمريكا
محمد على

تجمّع حشد من الناس أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس، حيث شوهد بعضهم يحمل الأعلام الأمريكية ولافتات كُتب عليها "نحن الدستور".

وارتدى المشاركون مجموعة متنوعة من الأزياء الملوّنة، تجسّد شخصيات خيالية مثل "كوكي مونستر" وأحادي القرن، إضافة إلى أسماك القرش والضفادع والديناصورات.

كما تجمع المتظاهرون في المركز المدني بمدينة أتلانتا، يوم السبت، قبل التوجه إلى مبنى الكابيتول في ولاية جورجيا، للمشاركة في مظاهرة بعنوان "لا للملوك"، وهي جزء من يوم احتجاج عام على مستوى الولايات المتحدة، يرفض الاستبداد ويدافع عن الديمقراطية الأمريكية.

ذكّرت كيمبرلي ديميرت، المنظمة ومديرة الاتصالات في فرع جورجيا لحركة 50501 — وهي حركة "لامركزية" ساعدت في قيادة موجة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد — الحشدَ بدور المدينة التاريخي في تشكيل المثل الأمريكية.

قالت ديميرت: "أتلانتا هي مهد حركة الحقوق المدنية والديمقراطية... لا نريد أن نفقدها".

وحثّت الحضور على التذكّر بأن "ديمقراطية أمتنا على المحك. نحن هنا لنؤكد أننا أمة لن تخضع لأي حكم استبدادي".

وردّد روب بيتس، رئيس مقاطعة فولتون، تأكيد ديميرت على الجذور التاريخية العميقة لحركة الحقوق المدنية في جورجيا، قائلاً: "لولا حركة الحقوق المدنية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن في هذا البلد أو في العالم... لذا، نعتقد أن حرية التعبير هي الأهم".

وانضمّ متظاهرون من جميع أنحاء جورجيا إلى الاحتجاج، موجّهين رسائل للوحدة والسلام.

وقال سام تابلي من لورنسفيل: "لا وجود لأشخاص غير شرعيين. نحن إخوة وأخوات في جميع أنحاء العالم... يجب أن نحب بعضنا البعض من أعماق قلوبنا".

واندلعت المظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة رفضًا للرئيس السابق دونالد ترامب وسياساته السلطوية.

لا ملوك رامب لوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

زيارة تامر حسني

لفتة إنسانية.. تامر حسني يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان في القليوبية

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

بن غفير

بن غفير يهدد بحل الحكومة مالم تحل حماس وتطبق عقوبة الإعدام على الأسر الفلسطينيين

ترشيحاتنا

المعتصم سالم: نسعى للإبقاء على فيستون مايلي مع بيراميدز

صعب تعويضه .. مدرب بيراميدز: نسعى للإبقاء على فيستون مايلي

بيراميدز

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

الزمالك

أيمن يونس: بيزيرا «هدية ثمينة» من جون إدوارد .. و«ديكيداها» بداية جديدة لـ «فتوح»

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد