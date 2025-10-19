قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال
اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش
هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد
40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة
أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش

غضب في اليمن من الاحتلال الإجرامي
غضب في اليمن من الاحتلال الإجرامي
محمد على

قال رئيس الوزراء اليمني المؤقت إن مقتل رئيس أركان الجيش محمد عبد الكريم الغماري سيعزّز عزم اليمن على دعم غزة ومواجهة قوات الاحتلال.


وقدّم محمد مفتاح تعازيه لعبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في اغتيال إسرائيل لمحمد عبد الكريم الغماري.

وقال مفتاح إن نهج الغماري جلب الفخر والكرامة والاحترام للشعب اليمني والأمة الإسلامية، وسيُلهم الأجيال القادمة التي تتبع طريق الجهاد والكرامة والشرف.

وقال إن وفاة القائد ستقوي عزم اليمنيين على نصرة إخوانهم المظلومين في قطاع غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الحيوية للأمة الإسلامية.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثي، يوم الخميس، استشهاد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، قائد جيش الحوثي، محذرة من أن السلطات الإسرائيلية ستواجه عواقب جرائمها .

وأكدت القوات في بيان لها أن المواجهات مع العدو لم تنتهِ، وأن العدو، بعون الله، سينال عقابًا رادعًا على جرائمه حتى تحرير القدس والقضاء على النظام.

رئيس الوزراء اليمني مقتل رئيس أركان الجيش الغماري

