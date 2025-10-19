اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش

قال رئيس الوزراء اليمني المؤقت إن مقتل رئيس أركان الجيش محمد عبد الكريم الغماري سيعزّز عزم اليمن على دعم غزة ومواجهة قوات الاحتلال.



وقدّم محمد مفتاح تعازيه لعبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في اغتيال إسرائيل لمحمد عبد الكريم الغماري.

وقال مفتاح إن نهج الغماري جلب الفخر والكرامة والاحترام للشعب اليمني والأمة الإسلامية، وسيُلهم الأجيال القادمة التي تتبع طريق الجهاد والكرامة والشرف.

وقال إن وفاة القائد ستقوي عزم اليمنيين على نصرة إخوانهم المظلومين في قطاع غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الحيوية للأمة الإسلامية.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثي، يوم الخميس، استشهاد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، قائد جيش الحوثي، محذرة من أن السلطات الإسرائيلية ستواجه عواقب جرائمها .

وأكدت القوات في بيان لها أن المواجهات مع العدو لم تنتهِ، وأن العدو، بعون الله، سينال عقابًا رادعًا على جرائمه حتى تحرير القدس والقضاء على النظام.