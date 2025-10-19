قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تفاصيل الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالغربية

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تعمل محافظة الغربية على الخطة الشاملة التي تنفذها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المراكز والمدن لتحسين الخدمات المقدمة  المواطنين..

محافظة الغربية 

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد أحد أهم الشوارع الحيوية ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية داخل المدينة، في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المراكز والمدن.

توجيهات محافظ الغربية 

ويمتد شارع الجلاء بطول 1700 متر وبعرض متوسط يبلغ 16 مترًا، ويربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب، ويُعد أحد الشرايين الرئيسية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الكبير الذي تتميز به مدينة المحلة الكبرى، باعتبارها قلعة الصناعة المصرية.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يُنفذ على مراحل متكاملة تبدأ بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب كمرحلة أولى، لضمان وجود بنية تحتية قوية قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والحد من تكرار مشكلات البنية التحتية في المستقبل.

الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب

وأوضح اللواء الجندي أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بالقطاع الثاني أمام نادي بلدية المحلة، وبدأت عقب ذلك أعمال تنفيذ طبقة الأساس بهذا القطاع من شارع الجلاء حيث جرى توريد وتشغيل التربة الرملية الزلطية من تقاطع شارع شكري القوتلي حتى تقاطع شارع محب لضبط المناسيب، وجارٍ حاليًا توريد طبقة السن لنفس القطاع. كما تم توريد وتشغيل طبقة السن بجزء من شارع المطاعم لربطه بميدان المشحمة، بما يساهم في استكمال الشكل الحضاري للميدان وربط الشارع بالمحاور المرورية المجاورة، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك بالأرصفة في القطاع الأول من المشروع، بدءًا من ميدان المشحمة حتى تقاطع شارع شكري القوتلي.

تحسين كفاءة الطرق الداخلية

وأشار محافظ الغربية إلى أن تطوير شارع الجلاء سيسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتقليل التكدسات المرورية، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية لأهالي المدينة في ظل ما تشهده المحلة من نشاط اقتصادي وصناعي وتجاري متنامٍ.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد اللواء الجندي على أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الأعمال تُنفذ وفق جدول زمني محدد وتحت إشراف هندسي دقيق لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان والسلامة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ الغربية بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالتوقيتات المقررة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتهيئة بيئة حضرية تليق بأهالي المحلة الكبرى، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يعزز من مكانة المدينة كواحدة من أهم مراكز التنمية الصناعية والخدمية في الجمهورية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات رصف الطرق شوارع المحلة أمن الغربية

