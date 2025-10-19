قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل على مستوى المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، حيث شدّد على ضرورة الالتزام الكامل بالأجرة المقررة والانضباط التام في حركة السير بجميع المواقف ومراكز المدن، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي سائق يتلاعب بحقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن غرف العمليات بالمحافظة والمراكز والمدن تتابع الموقف لحظة بلحظة، وأن التقارير اليومية الواردة من إدارات المرور والوحدات المحلية تشير إلى استقرار واضح في حركة النقل وانتظام التحميل، لافتًا إلى أن التعريفة الجديدة مُعلنة بوضوح داخل جميع المواقف من خلال البنرات واللافتات الإرشادية، فضلًا عن إلزام السائقين بوضع الاستيكرات الرسمية على سياراتهم لتوضيح خط السير وقيمة الأجرة المقررة.

دعم الأسر والعائلات 

وشدد “الجندي” على أن الرقابة الميدانية لن تتوقف، وأن الحملات المشتركة من المرور والتموين مستمرة لضبط أي تجاوزات، موضحًا أن تطبيق القانون سيتم بشكل فوري وحاسم ضد المخالفين، سواء بالغرامة أو سحب خطوط السير أو الإيقاف عن العمل.

كما وجّه المحافظ القيادات التنفيذية باستمرار المتابعة اليومية داخل جميع المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان التزام الأسعار الرسمية وتوفير الخدمات دون أي تكدس أو تعطيل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار المنظومة وحماية المواطن من أي استغلال.

وعي المواطن 

وفي تصريحاته، أشاد اللواء أشرف الجندي بـ وعي المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات، قائلًا “أشكر كل مواطن رفض الاستغلال وتمسك بحقه.. هذا الوعي هو أقوى ضمانة لاستمرار الانضباط، ولن نسمح لأحد أن يعبث باستقرار الخدمة أو يستغل الناس تحت أي ظرف.”

ودعا محافظ الغربية جميع المواطنين إلى عدم السكوت عن أي تجاوز، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة لزيادة الأجرة أو الامتناع عن التحميل، عبر مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” من خلال خدمة الواتس آب على الأرقام:
(01550502836 – 01550502837 – 01550502834)،
إضافة إلى غرف عمليات المرور والمحافظة وإدارة المواقف.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة متابعة يومية لضمان الانضباط الكامل في منظومة النقل، وأن التكليفات مستمرة لجميع القيادات بالمرور الميداني والتعامل الفوري مع أي بلاغات، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو راحة المواطن واستقرار الخدمة العامة في كل أرجاء الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الانضباط الكامل مواقف السيارات النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

رئيسة سياحة النواب تكشف كيفية تحقيق استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا

النائبة أماني الشعولي - أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

نائبة: نحتاج لفتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر لنجذب 30 مليون سائح

إزالة التعديات على أملاك الدولة

رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد