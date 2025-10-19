محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل على مستوى المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، حيث شدّد على ضرورة الالتزام الكامل بالأجرة المقررة والانضباط التام في حركة السير بجميع المواقف ومراكز المدن، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي سائق يتلاعب بحقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن غرف العمليات بالمحافظة والمراكز والمدن تتابع الموقف لحظة بلحظة، وأن التقارير اليومية الواردة من إدارات المرور والوحدات المحلية تشير إلى استقرار واضح في حركة النقل وانتظام التحميل، لافتًا إلى أن التعريفة الجديدة مُعلنة بوضوح داخل جميع المواقف من خلال البنرات واللافتات الإرشادية، فضلًا عن إلزام السائقين بوضع الاستيكرات الرسمية على سياراتهم لتوضيح خط السير وقيمة الأجرة المقررة.

دعم الأسر والعائلات

وشدد “الجندي” على أن الرقابة الميدانية لن تتوقف، وأن الحملات المشتركة من المرور والتموين مستمرة لضبط أي تجاوزات، موضحًا أن تطبيق القانون سيتم بشكل فوري وحاسم ضد المخالفين، سواء بالغرامة أو سحب خطوط السير أو الإيقاف عن العمل.

كما وجّه المحافظ القيادات التنفيذية باستمرار المتابعة اليومية داخل جميع المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان التزام الأسعار الرسمية وتوفير الخدمات دون أي تكدس أو تعطيل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار المنظومة وحماية المواطن من أي استغلال.

وعي المواطن

وفي تصريحاته، أشاد اللواء أشرف الجندي بـ وعي المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات، قائلًا “أشكر كل مواطن رفض الاستغلال وتمسك بحقه.. هذا الوعي هو أقوى ضمانة لاستمرار الانضباط، ولن نسمح لأحد أن يعبث باستقرار الخدمة أو يستغل الناس تحت أي ظرف.”

ودعا محافظ الغربية جميع المواطنين إلى عدم السكوت عن أي تجاوز، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة لزيادة الأجرة أو الامتناع عن التحميل، عبر مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” من خلال خدمة الواتس آب على الأرقام:

(01550502836 – 01550502837 – 01550502834)،

إضافة إلى غرف عمليات المرور والمحافظة وإدارة المواقف.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة متابعة يومية لضمان الانضباط الكامل في منظومة النقل، وأن التكليفات مستمرة لجميع القيادات بالمرور الميداني والتعامل الفوري مع أي بلاغات، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو راحة المواطن واستقرار الخدمة العامة في كل أرجاء الغربية.