قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع انتظام حركة السير والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، سير وانتظام حركة النقل والمواصلات على مستوى المحافظة، والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن العمل يسير بانضباط في جميع المواقف دون أي زيادات غير قانونية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن التعريفة الجديدة معلنة بشكل واضح في كل موقف، من خلال بنرات ولافتات إرشادية تم تعليقها بمعرفة إدارات المواقف والوحدات المحلية، تتضمن خطوط السير وقيم الأجرة الجديدة، إلى جانب الاستيكرات الرسمية المثبتة على سيارات الأجرة والسرفيس داخل المدن وخارجها، بما يضمن وضوح المعلومات للمواطنين ومنع أي استغلال.

تعريفة النقل والمواصلات 

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من المراكز والمدن والأحياء بشأن مستوى الالتزام، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات مستمرة لجميع القيادات التنفيذية بمواصلة المرور الميداني والتأكد من انتظام الخدمة واستقرار الحركة داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وشدد “الجندي” على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة، وأن تطبيق القانون يتم بشكل فوري ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمة دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما وجّه محافظ الغربية رسالة شكر للمواطنين على وعيهم وتعاونهم المستمر في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس روح المسؤولية لدى أبناء المحافظة، وقال:

“أشكر كل مواطن لا يسكت على الخطأ.. من يرفض المغالاة ويدافع عن حقه هو شريك حقيقي في الحفاظ على الانضباط، ونحن في ظهركم ولن نسمح لأحد باستغلالكم تحت أي ظرف.”

توعية المواطن 

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للتلاعب بالتعريفة أو رفع الأجرة من خلال الأرقام المخصصة أو عبر مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، مؤكدًا أن كل بلاغ يتم التعامل معه فورًا وبأقصى درجات الجدية.

متابعة مواقف 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن المتابعة مستمرة بشكل يومي، وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والرقابية تعمل على تثبيت الانضباط في منظومة النقل والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مواقف تعريفة الأجرة قرار زيادة سعر المحروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد