محافظ الغربية يتابع انتظام حركة السير والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، سير وانتظام حركة النقل والمواصلات على مستوى المحافظة، والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن العمل يسير بانضباط في جميع المواقف دون أي زيادات غير قانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن التعريفة الجديدة معلنة بشكل واضح في كل موقف، من خلال بنرات ولافتات إرشادية تم تعليقها بمعرفة إدارات المواقف والوحدات المحلية، تتضمن خطوط السير وقيم الأجرة الجديدة، إلى جانب الاستيكرات الرسمية المثبتة على سيارات الأجرة والسرفيس داخل المدن وخارجها، بما يضمن وضوح المعلومات للمواطنين ومنع أي استغلال.

تعريفة النقل والمواصلات

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من المراكز والمدن والأحياء بشأن مستوى الالتزام، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات مستمرة لجميع القيادات التنفيذية بمواصلة المرور الميداني والتأكد من انتظام الخدمة واستقرار الحركة داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وشدد “الجندي” على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة، وأن تطبيق القانون يتم بشكل فوري ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمة دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما وجّه محافظ الغربية رسالة شكر للمواطنين على وعيهم وتعاونهم المستمر في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس روح المسؤولية لدى أبناء المحافظة، وقال:

“أشكر كل مواطن لا يسكت على الخطأ.. من يرفض المغالاة ويدافع عن حقه هو شريك حقيقي في الحفاظ على الانضباط، ونحن في ظهركم ولن نسمح لأحد باستغلالكم تحت أي ظرف.”

توعية المواطن

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للتلاعب بالتعريفة أو رفع الأجرة من خلال الأرقام المخصصة أو عبر مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، مؤكدًا أن كل بلاغ يتم التعامل معه فورًا وبأقصى درجات الجدية.

متابعة مواقف

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن المتابعة مستمرة بشكل يومي، وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والرقابية تعمل على تثبيت الانضباط في منظومة النقل والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.