حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
تحقيقات وملفات

أم الغربية تروي لحظة إنقاذ نجلها من الغرق: رميت نفسي في الترعة وراه وحياته أغلى مني

الام وطفلها الناجين في واقعة ترعة الغربية
الام وطفلها الناجين في واقعة ترعة الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب إنقاذ أم في العقد الثالث من عمرها حياة إبنها الذي سقط في مياه ترعة الري المطور أثناء لهوه ولعب كرة القدم برفقه زملائه بعدما تدخلت العناية الإلهية في انقاذ حياتهما معا وخروجهما سالمين .

تفاصيل الواقعة 


“مفكرتش كتير ورميت نفسي في الترعة وحياته أغلى مني“.. بتلك الكلمات أعربت أم الطفل آسر عن سعادتها في تصريحات صحفية لافتة بقولها: ”أنا كنت داخل المنزل مع أقاربي وفوجئنا بصراخ المارة في الشارع أمام المنزل وتوجهت لمكان أصواتهم ونظرت في مياه الترعة فوجدت ابني سقط في المياه واتحركت فورا لإنقاذه وخرجنا سالمين بفضل الله".

شهامة الأم 

وتابعت الأم قولها: "مفيش أغلى من ضنايا في الدنيا كلها فهو حته مني والحمد لله على خروجه سالم وأبوه كان واقف معانا لحظة خروجنا وساعدنا في انتشالنا مع باقي أهالي القرية معاه".

وتعود أحداث الواقعة، التي أقدمت والدة الطفل آسر على القفز في مياه ترعة بقرية كتامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية والتحلي بأقصى درجات الإنسانية سعيا في  انقاذ حياة ابنها والذي سقط أثناء لهوه واللعب بكرة القدم الامر الذي نتج عنه اختلال توزانه وتم انتشاله من خلالها بمساعدة الجيران بذات القرية وعاد سالما إلي أحضان أفراد أسرته في حاله صحية طيبه.

وكانت تفاصيل الواقعة ولحظات الملحمة جاءت مساء يوم السبت الماضي حينما فوجىء العشرات من الأسر والعائلات بذات القرية وقيام الطفل أسر عيسي لم يتجاوز عمره 9 سنوات على الأكثر طالب بالصف الرابع الابتدائي، يلهو باللعب بكرة القدم برفقة عدد من أصدقائه على ضفاف ترعة القرية المتصلة بمياه نهر النيل وأثناء اللعب سقطت الكرة في المياه، فحاول الطفل استخراجها باستخدام عصا خشبية، لكنه فقد توازنه وسقط داخل الترعة.

شجاعة والدة الطفل 

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، تداولوا تفاصيل تلك القصة مشيدين بدور الأم ودعم الأب والجيران لها سعيا في إنقاذ حياة فلذة كبدها الصغير.

