من مدينة بسيون إلى قرى الفرستق ومحلة اللبن وعزبها.. أسبوع الخير يواصل رحلته في القرى حاملا رسائل الأمل والتنمية لأبناء عروس الدلتا

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية ضمن فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، حيث تجوّل في مدينة بسيون وقرى الفرستق ومحلة اللبن، وسط أجواء يغمرها الود والفرحة، واستقبال شعبي حافل من الأهالي الذين رحبوا به بزغاريد وتصفيق حار، معبرين عن سعادتهم بوجوده بينهم ومتابعته لأحوالهم عن قرب في يوم يحمل طابع العيد القومي وذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التوقف في ميادين المدينة والشوارع والأسواق، ليتبادل الحديث مع المواطنين ويستمع مباشرة لشكاواهم واحتياجاتهم، مؤكدين أن وجوده بينهم يمنحهم شعورًا بالطمأنينة ويجعل “أسبوع الخير” واقعًا ملموسًا يلمسونه في حياتهم اليومية.

كما شمل برنامج الجولة زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بسيون، حيث اطلع المحافظ على سير العمل وتفاعل مباشرة مع الموظفين والمواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة دقيقة وسريعة ورفع كفاءة الأداء في جميع الأقسام، وهنأ العاملين والأهالي بالعيد القومي الـ227 وذكرى نصر أكتوبر الـ52، مؤكداً أن التواصل المباشر مع الناس هو الأساس لفهم احتياجاتهم وتحقيق رضاهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هدف جولاته هو التواصل المباشر مع المواطنين دون حواجز، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، مشددًا على أن رضا الناس وراحتهم هو المقياس الحقيقي لأي نجاح، وأن “أسبوع الخير” يمثل ترجمة عملية لهذا النهج من خلال اللقاءات المباشرة والإنجازات التي تُحقق على أرض الواقع.

جولة ميدانية

وأعرب أهالي مدينة بسيون والقرى المجاورة عن فرحتهم البالغة بزيارة المحافظ، مؤكدين أن اهتمامه واستماعه لهم يعكس تواضعه وحرصه الصادق على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن جولاته الميدانية تبعث برسائل طمأنينة بأن التنمية تمتد إلى كل قرية ونجع على أرض الغربية.

وفي ختام جولته، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر لأهالي مدينة بسيون وقرى الفرستق ومحلة اللبن على حفاوة استقبالهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن فرحة المواطنين وحسن استقبالهم هو أكبر دافع لمواصلة العمل والعطاء، وقال: “الغربية تستحق كل جهد.. وأهلها يستحقون أن نكون دائمًا بينهم.”