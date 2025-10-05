قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
من مدينة بسيون إلى قرى الفرستق ومحلة اللبن وعزبها.. أسبوع الخير يواصل رحلته في القرى حاملا رسائل الأمل والتنمية لأبناء عروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية ضمن فعاليات “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ227، حيث تجوّل في مدينة بسيون وقرى الفرستق ومحلة اللبن، وسط أجواء يغمرها الود والفرحة، واستقبال شعبي حافل من الأهالي الذين رحبوا به بزغاريد وتصفيق حار، معبرين عن سعادتهم بوجوده بينهم ومتابعته لأحوالهم عن قرب في يوم يحمل طابع العيد القومي وذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التوقف في ميادين المدينة والشوارع والأسواق، ليتبادل الحديث مع المواطنين ويستمع مباشرة لشكاواهم واحتياجاتهم، مؤكدين أن وجوده بينهم يمنحهم شعورًا بالطمأنينة ويجعل “أسبوع الخير” واقعًا ملموسًا يلمسونه في حياتهم اليومية.

كما شمل برنامج الجولة زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بسيون، حيث اطلع المحافظ على سير العمل وتفاعل مباشرة مع الموظفين والمواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة دقيقة وسريعة ورفع كفاءة الأداء في جميع الأقسام، وهنأ العاملين والأهالي بالعيد القومي الـ227 وذكرى نصر أكتوبر الـ52، مؤكداً أن التواصل المباشر مع الناس هو الأساس لفهم احتياجاتهم وتحقيق رضاهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هدف جولاته هو التواصل المباشر مع المواطنين دون حواجز، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، مشددًا على أن رضا الناس وراحتهم هو المقياس الحقيقي لأي نجاح، وأن “أسبوع الخير” يمثل ترجمة عملية لهذا النهج من خلال اللقاءات المباشرة والإنجازات التي تُحقق على أرض الواقع.

جولة ميدانية 

وأعرب أهالي مدينة بسيون والقرى المجاورة عن فرحتهم البالغة بزيارة المحافظ، مؤكدين أن اهتمامه واستماعه لهم يعكس تواضعه وحرصه الصادق على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن جولاته الميدانية تبعث برسائل طمأنينة بأن التنمية تمتد إلى كل قرية ونجع على أرض الغربية.

وفي ختام جولته، وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر لأهالي مدينة بسيون وقرى الفرستق ومحلة اللبن على حفاوة استقبالهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن فرحة المواطنين وحسن استقبالهم هو أكبر دافع لمواصلة العمل والعطاء، وقال: “الغربية تستحق كل جهد.. وأهلها يستحقون أن نكون دائمًا بينهم.”

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات بسيون عروس محافظات الدلتا

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

المجني عليها

سيارة تد.هس معلمة بإحدى المدارس الأجنبية في شارع جسر السويس

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياة شقيقته وزوجها رميا بالرصاص إثر خلافات أسرية بقطور

المتهم

القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالغربية

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

