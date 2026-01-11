30 ألف جنيه| تفاصيل الحبس سنة لـ عامل مختلس بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه باختلاس مبلغ مالي 30 ألف جنيه من عهدة عمله بإحدى الشركات في قصر النيل.



30 ألف جنيه

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون شهر ديسمبر بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، وبصفته عاملا بإحدى شركات الأغذية اختلس بضائع مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته قدرت قيمتها بمبلغ 30 ألف جنيه ما ألحق ضررا بجهة عمله.



وكانت مباحث قسم شرطة قصر النيل، تلقت بلاغا من مدير شركة للأغذية يتهم عامل باختلاس بضاعة في عهدته، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.