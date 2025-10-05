العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في جزيرة منتصف الطريق بالطريق الدولي الساحلي الجديد بعد مدخل الدخيلة وكوبري وادي القمر، في اتجاه الإسكندرية، ضمن نطاق حي العامرية أول.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بوجود حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي تجاه الإسكندرية في نطاق قسم العامرية أول، ووجود 14 مصابًا.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن رفقة 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي “الميري”، وجميعهم يخضعون للرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.