محافظ الغربية: خدمة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته في مقدمة الأولويات

أكد أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الهدف من جولاته المستمرة هو التواصل المباشر مع المواطنين في مواقعهم دون حواجز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، مشددًا على أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته يأتيان في مقدمة أولويات محافظة الغربية.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية ضمن فعاليات "أسبوع الخير"، الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ227، حيث جاب قرى مركز المحلة الكبرى (كفر الجنينة – عطاف – طنبارة – دمرو) وسط أجواء غمرتها الفرحة والود، واحتفاء شعبي واسع من الأهالي الذين استقبلوه بترحيب كبير وزغاريد عفوية تعبيرًا عن سعادتهم بوجوده بينهم.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التوقف في عدد من الميادين والشوارع والأسواق، ليتبادل الحديث مع المواطنين ويستمع إلى آرائهم ومطالبهم بشكل مباشر، مؤكدين أن حضور المحافظ بنفسه بينهم جعلهم يشعرون بأن العيد القومي هذا العام له نكهة مختلفة، وأن "أسبوع الخير" لم يبق شعارًا بل تحول إلى واقع يلمسونه في حياتهم اليومية.

وقال المحافظ، إن التواصل الميداني هو أقصر الطرق لفهم احتياجات المواطنين الحقيقية، لافتًا إلى أن نجاح أي مسؤول يُقاس بمدى رضا الناس وثقتهم، وأن "أسبوع الخير" يمثل ترجمة عملية لهذا النهج من خلال اللقاءات المباشرة والإنجازات المتتابعة التي تشهدها المحافظة على أرض الواقع.

وأعرب أهالي القرى عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ، مؤكدين أن ما لمسوه من اهتمامه واستماعه لهم يعكس تواضعه وإنسانيته وحرصه الصادق على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن جولاته الميدانية تبعث برسائل طمأنينة بأن التنمية لا تقتصر على المدن فقط، بل تمتد إلى كل قرية ونجع على أرض الغربية.

